Путин оценил возможный референдум о сотрудничестве Армении с ЕС

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает логичным проведение в Армении референдума о развитии сотрудничества Еревана с Евросоюзом.
"На мой взгляд, было бы правильным по отношению к гражданам Армении, к нам как к главному экономическому партнеру определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Это не наше дело, но это было бы вполне логичным – провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции.
Президент добавил, что в таком случае и Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода