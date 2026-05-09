Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, заявил Путин.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы поддержим все, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий", - сказал российский лидер журналистам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.
Президент РФ заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".