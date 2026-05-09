Путин: планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения, заявил президент России Владимир Путин.
"А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу - это, конечно, требует особого рассмотрения", - сказал российский лидер журналистам.
Путин подчеркнул, что обсуждал не один раз эту тему с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.