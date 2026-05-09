Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет желания усугублять отношения с кем-либо.
- Министерство обороны РФ предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Россия не имеет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому, заявил президент России Владимир Путин.
Министерство обороны РФ в начале мая опубликовало официальное заявление, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
"У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения, а это могло бы произойти – все центры управления и принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции.