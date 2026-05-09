Путин: Россия сразу согласилась с предложением Трампа о продлении перемирия

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия сразу согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной и обмене военнопленными, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сразу согласились с этим. Тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер", - сказал российский лидер журналистам, комментируя предложение Трампа.