Путин: Россия сразу согласилась с предложением Трампа о продлении перемирия - РИА Новости, 09.05.2026
21:08 09.05.2026 (обновлено: 21:13 09.05.2026)
Путин: Россия сразу согласилась с предложением Трампа о продлении перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной и обмене военнопленными.
  • По словам Владимира Путина, предложение Трампа носит гуманитарный характер и оправдано.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия сразу согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной и обмене военнопленными, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сразу согласились с этим. Тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер", - сказал российский лидер журналистам, комментируя предложение Трампа.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСШАУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
