Путин отметил роль осетин в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2026
20:27 09.05.2026
Путин отметил роль осетин в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил роль осетин в Великой Отечественной войне.
  • Российский президент подчеркнул, что осетины занимают первое место по количеству Героев Советского Союза на душу населения.
  • Путин отметил, что почти половина ушедших на фронт осетин не вернулась, и назвал это большими потерями.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль осетин в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что народ Осетии может гордится своими предками.
Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Знаю, что в Южной Осетии День Победы отмечается широко и не случайно, потому что осетины приняли самое активное участие во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Он отметил, что осетины занимают первое место, если исходить из количества населения, по количеству Героев Советского Союза на душу населения, и в том числе это касается и жителей Южной Осетии. По словам президента России, восемь человек были удостоены звания Героя Советского Союза из 34 осетин, и почти половина ушедших на фронт не вернулась, что является большими потерями.
"И разумеется, и Южная Осетия, и Осетия в целом, народ Осетии может гордиться своими предками. Это яркая героическая страница в истории осетинского народа", - добавил Путин.
