Путин оценил развитие отношений России и Южной Осетии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения России и Южной Осетии развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Сегодня наши отношения развиваются позитивно. За прошлый год, по-моему, четверть с лишним процента рост нашего товарооборота", - сказал Путин в ходе встречи.