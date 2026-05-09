Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 09.05.2026
Путин провел встречу с президентом Южной Осетии

РИА Новости: Путин встретился с президентом Южной Осетии Гаглоевым в Кремле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Южной Осетии в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Гаглоев посещал торжественные мероприятия 9 мая и в 2025 году, когда отмечалось 80-летие Победы. В рамках этого визита у него состоялась и отдельная встреча с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Президент Южной Осетии поздравил Путина и российский народ с Днем Победы
8 мая, 14:25
 
ПолитикаЮжная ОсетияМоскваВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала