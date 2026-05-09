Путин провел встречу с президентом Южной Осетии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Южной Осетии в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Гаглоев посещал торжественные мероприятия 9 мая и в 2025 году, когда отмечалось 80-летие Победы. В рамках этого визита у него состоялась и отдельная встреча с Путиным.