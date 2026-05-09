Путин отметил позитивные изменения в отношениях с Абхазией при Гунбе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил позитивные изменения в отношениях России и Абхазии за время президентства Бадры Гунбы.
"Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент Абхазии прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Бадра Гунба победил на выборах президента Абхазии в 2025 году. В ходе встречи 5 марта 2025 года Путин отметил особый характер отношений между Россией и Абхазией.