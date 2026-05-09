Путин отметил рост взаимной торговли России с Абхазией
19:50 09.05.2026
Путин отметил рост взаимной торговли России с Абхазией

Путин: за прошлый год товарооборот между РФ и Абхазией вырос на 16%

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил рост взаимной торговли России с Абхазией, за предыдущий год товарооборот между странами вырос на 16%.
Путин в День Победы встретился в Кремле с президентом Республики Абхазии Бадрой Гунбой.
«
"Год с небольшим вы возглавляете Республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16% - это хороший показатель", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава российского государства подчеркнул, что сделать еще предстоит многое, и предложил посвятить разговор этой теме.
Вчера, 19:29
 
ЭкономикаРоссияАбхазияВладимир Путин
 
 
