Путин поблагодарил президента Абхазии за участие в праздновании Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии Бадрой Гунба.

Он поблагодарил президента Абхазии за участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Путин отметил вклад жителей Абхазии в Великую Отечественную войну и подчеркнул важность сохранения памяти о героических предках.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Абхазии Бадру Гунбу за участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Путин в субботу встретился в Кремле с президентом Абхазии

"Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным", - сказал Путин в ходе встречи с Гунбой.

Президент отметил, что больше 55 тысяч жителей Абхазии в свое время приняли участие в Великой Отечественной войне, 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.