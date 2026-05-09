Путин поблагодарил президента Абхазии за участие в праздновании Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Абхазии Бадру Гунбу за участие в праздновании Дня Победы в Москве.
"Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным", - сказал Путин в ходе встречи с Гунбой.
Президент отметил, что больше 55 тысяч жителей Абхазии в свое время приняли участие в Великой Отечественной войне, 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.
"Были и те, которые имели три ордена славы и из представителей титульной нации 17 тысяч погибло - это просто невероятно. Поэтому для Абхазии, для абхазского народа чтить память своих предков, героических предков, это абсолютно естественное дело", - подчеркнул Путин.