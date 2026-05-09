Путин: у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах и в Европе.
Путин в субботу в Кремле провел переговоры с делегацией Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном.
"У нас общее видение истории, совпадающие подходы к ситуации в Боснии и Герцеговине, на Балканах, в Европе", - сказал глава государства в ходе встречи с делегацией Республики Сербской.
Руководители Республики Сербской во главе с новым президентом Караном прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Республика Сербская – один из двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины, особый автономный статус которого закреплен Дейтонским соглашением о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года. Россия является одним из международных гарантов этого соглашения и неизменно привержена реализации закрепленных в нем принципов.
Внутриполитическая ситуация в Боснии и Герцеговине в последние годы осложняется растущим вмешательством западных стран во внутренние дела государства, отмечали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что Москва выступает за прекращение внешнего вмешательства во внутрибоснийские дела и восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами.