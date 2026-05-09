Рейтинг@Mail.ru
Путин: у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 09.05.2026 (обновлено: 18:58 09.05.2026)
Путин: у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах

Путин: у РФ и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах и в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах и в Европе.
  • Об этом президент России заявил по время встречи с делегацией Республики Сербской.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах и в Европе.
Путин в субботу в Кремле провел переговоры с делегацией Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Россия и РС БиГ выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Вчера, 18:50
«
"У нас общее видение истории, совпадающие подходы к ситуации в Боснии и Герцеговине, на Балканах, в Европе", - сказал глава государства в ходе встречи с делегацией Республики Сербской.
Руководители Республики Сербской во главе с новым президентом Караном прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Республика Сербская – один из двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины, особый автономный статус которого закреплен Дейтонским соглашением о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года. Россия является одним из международных гарантов этого соглашения и неизменно привержена реализации закрепленных в нем принципов.
Внутриполитическая ситуация в Боснии и Герцеговине в последние годы осложняется растущим вмешательством западных стран во внутренние дела государства, отмечали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что Москва выступает за прекращение внешнего вмешательства во внутрибоснийские дела и восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Между русскими и сербами особые взаимоотношения, заявил Путин
Вчера, 18:51
 
В миреРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала