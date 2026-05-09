Путин: у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации на Балканах и в Европе.

Внутриполитическая ситуация в Боснии и Герцеговине в последние годы осложняется растущим вмешательством западных стран во внутренние дела государства, отмечали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что Москва выступает за прекращение внешнего вмешательства во внутрибоснийские дела и восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами.