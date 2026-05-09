МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал в Москве нового президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Синишу Карана.

Центральная избирательная комиссия БиГ 15 декабря 2025 года утвердила победу кандидата от правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Карана на выборах президента РС БиГ, прошедших 23 ноября того же года.