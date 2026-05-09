Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал в Москве нового президента Республики Сербской - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 09.05.2026
Путин поприветствовал в Москве нового президента Республики Сербской

Путин поприветствовал в Москве нового президента Республики Сербской Карана

© Фото : Ministry of Scientific and Technological Development and Higher Education of the Republic of SrpskaСиниша Каран
Синиша Каран - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Ministry of Scientific and Technological Development and Higher Education of the Republic of Srpska
Синиша Каран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поприветствовал в Москве нового президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синишу Карана.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал в Москве нового президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Синишу Карана.
Путин в Кремле провел переговоры с делегацией Республики Сербской во главе с президентом Караном.
"Господин президент, приветную вас в Москве с первым визитом в качестве президента Республики Сербской", - сказал Путин.
Центральная избирательная комиссия БиГ 15 декабря 2025 года утвердила победу кандидата от правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Карана на выборах президента РС БиГ, прошедших 23 ноября того же года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Россия и РС БиГ выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Вчера, 18:50
 
МоскваРоссияРеспублика СербскаяВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала