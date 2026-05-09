Между русскими и сербами особые взаимоотношения, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Между русскими и сербами на протяжении веков были особые взаимоотношения и полное взаимопонимание, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в Кремле провел переговоры с делегацией Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном.
"Между сербским и русским народом, между сербами и русскими людьми, да и другими народами России, на протяжении веков были особые близкие отношения и полное взаимопонимание", - сказал Путин на встрече.
Переговоры прошли в Екатерининском зале Кремля. Во встрече с российским лидером, помимо Карана, приняли участие председатель Народной скупщины Ненад Стевандич, председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик и глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.