Россия и РС БиГ выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Республика Сербская Боснии и Герцеговины сообща выступают за формирование более справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в Кремле провел переговоры с делегацией Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном.
"У нас общее видение истории, совпадающие подходы к ситуации в Боснии и Герцеговине, на Балканах, в Европе. Сообща выступаем за формирование более справедливого миропорядка, продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал Путин в ходе переговоров.