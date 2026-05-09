Путин назвал Додика хорошим другом России

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик является хорошим другом России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в Кремле провел переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Синишей Караном.
"Уважаемый господин президент, приветствую вас в Москве с первым визитом в качестве президента Республики Сербской. Рад также видеть здесь вместе с вами председателя Народной скупщины - господина (Ненада) Стевандича. И нашего хорошего друга давнего - Милорада Додика", - сказал Путин во время встречи.
Руководители Республики Сербской во главе с новым президентом Караном прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.