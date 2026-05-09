Россия настроена на сотрудничество с Республикой Сербской, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины, заявил Путин.
- Он провел в Кремле переговоры с президентом РС БиГ Синишей Караном.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел в Кремле переговоры с президентом Республики Сербской Синишей Караном.
"У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином (экс-президентом, лидером правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом) Додиком. Важно, что все вы единомышленники. Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской", - сказал Путин в ходе встречи.