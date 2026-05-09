17:37 09.05.2026
Путин поблагодарил президента Лаоса за приезд в Москву

Путин поблагодарил президента Лаоса за визит в Москву на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Президент России Владимир Путин проводит прием в Кремле для глав иностранных делегаций в День Победы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поблагодарил президента Лаоса за приезд в Москву.
  • Он подчеркнул, что Россия ценит на пост президента прошел именно в Россию.
  • Лидер Лаоса прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита за приезд в Москву на празднование Дня Победы.
Путин в субботу в Кремле проводит переговоры с президентом Лаоса.
"Хочу еще раз поблагодарить вас и всю вашу представительную делегацию за то, что вы с нами в эти торжественные дни. И вместе отмечаете День Победы", - сказал глава государства в ходе встречи.
Путин подчеркнул, что Россия ценит, что первый визит Сисулита после его переизбрания на пост президента прошел именно в Россию.
"Мы ценим, что ваш визит в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока", - сказал Путин.
Лидер Лаоса прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сисулит часто бывал в стране, получил педагогическое образование в Ленинграде, хорошо знает русский язык и культуру России.
РоссияЛаосМоскваВладимир ПутинТхонглун СисулитДень Победы — 2026
 
 
