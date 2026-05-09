Путин поблагодарил президента Лаоса за приезд в Москву

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита за приезд в Москву на празднование Дня Победы.
12 декабря 2025, 07:51
"Хочу еще раз поблагодарить вас и всю вашу представительную делегацию за то, что вы с нами в эти торжественные дни. И вместе отмечаете День Победы", - сказал глава государства в ходе встречи.
"Мы ценим, что ваш визит в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока", - сказал Путин.
Лидер Лаоса прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сисулит часто бывал в стране, получил педагогическое образование в Ленинграде, хорошо знает русский язык и культуру России.