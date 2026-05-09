Путин рассказал об отношениях с Малайзией по линии правительств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и Малайзия поддерживают тесные отношения по линии правительств.
- Об этом российский президент сообщил во время встречи с королем Малайзии султаном Ибрагимом.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Малайзия поддерживают тесные отношения по линии правительств, заявил президент РФ Владимир Путин.
Король Малайзии султан Ибрагим прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.
«
"По линии правительств мы поддерживаем очень тесные отношения. Надеюсь и уверен в том, что так и будет в будущем", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин тет-а-тет пообщался с королем Малайзии
26 января, 15:50