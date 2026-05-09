Россияне и белорусы должны противостоять оправданию нацизма, заявил Путин

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе белорусского государства Александру Лукашенко с Днем Победы заявил, что россияне и белорусы должны противостоять попыткам оправдания злодеяний гитлеровцев и возрождения нацистской идеологии, поздравительное послание опубликовала пресс-служба Лукашенко.

"Наш нравственный долг - сохранить и передать потомкам узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и, конечно, вместе решительно противостоять любым попыткам оправдания злодеяний гитлеровцев и их пособников, возрождения человеконенавистнической нацистской идеологии", - отмечается в послании.