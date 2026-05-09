15:14 09.05.2026
Россияне и белорусы должны противостоять оправданию нацизма, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
  • Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы и заявил, что россияне и белорусы должны противостоять попыткам оправдания злодеяний гитлеровцев.
  • Он подчеркнул, что в обеих странах никогда не забудут подвигов тех, кто сокрушил нацизм.
  • В послании Путина отмечается, что нравственный долг — сохранить и передать потомкам узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в военные годы.
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе белорусского государства Александру Лукашенко с Днем Победы заявил, что россияне и белорусы должны противостоять попыткам оправдания злодеяний гитлеровцев и возрождения нацистской идеологии, поздравительное послание опубликовала пресс-служба Лукашенко.
"Россияне и белорусы никогда не забудут славных подвигов фронтовиков, партизан и подпольщиков, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацизм", - говорится в послании Путина.
"Наш нравственный долг - сохранить и передать потомкам узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и, конечно, вместе решительно противостоять любым попыткам оправдания злодеяний гитлеровцев и их пособников, возрождения человеконенавистнической нацистской идеологии", - отмечается в послании.
