Москва ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности СГ, заявил Путин

МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня Победы заявил, что РФ высоко ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в адрес президента Белоруссии и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В том числе поступило поздравительное послание от Путина.

« "Высоко ценим вклад белорусских друзей в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, наши народы смогут с честью преодолеть любые испытания", - отметил Путин в поздравлении, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.