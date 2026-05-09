Рейтинг@Mail.ru
Москва ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности СГ, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 09.05.2026
Москва ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности СГ, заявил Путин

Путин: РФ ценит вклад Белоруссии в обеспечение обороноспособности СГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил Лукашенко и белорусский народ с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
  • Путин заявил, что Москва высоко ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства.
  • Российский лидер передал ветеранам в Белоруссии теплые поздравления и пожелания.
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня Победы заявил, что РФ высоко ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в адрес президента Белоруссии и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В том числе поступило поздравительное послание от Путина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Лукашенко удивлен, что некоторые страны отказываются признавать День Победы
8 мая, 22:08
«

"Высоко ценим вклад белорусских друзей в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, наши народы смогут с честью преодолеть любые испытания", - отметил Путин в поздравлении, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.

По ее данным, российский лидер передал всем проживающим в Белоруссии ветеранам самые теплые поздравления, слова глубокой признательности, пожелания доброго здоровья, душевной бодрости и долголетия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин назвал День Победы главным праздником для России и Белоруссии
8 мая, 21:13
 
РоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала