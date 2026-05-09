Путин высказался о провокациях Киева и "разводе" с Арменией

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия обсуждала возможные последствия провокаций со стороны Киева с Китаем, Индией и США.

Встреча с Зеленским возможна в качестве финальной точки в конфликте с Киевом.

Армении предстоит решить вопрос участия в ЕС или ЕАЭС, после чего Россия может пойти по пути "мягкого развода".

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин вышел к представителям СМИ в День Победы, ответив на вопросы журналистов по итогам серии международных встреч. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Об ответе на провокации Киева

Верховный главнокомандующий сообщил, что военные доложат ему, были ли провокации со стороны киевского режима во время празднования. Заявление Минобороны о неминуемом ответе на возможные попытки сорвать торжества он назвал предельно ясным.

« "Оно хорошо известно: что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?" Владимир Путин президент России президент России

Этим Москва не ограничилась, направив также ноту со стороны Министерства иностранных дел. Возможные последствия провокаций Россия также обсуждала с Китаем , Индией и США

По словам президента, Москва сразу согласилась с предложением Дональда Трампа о продлении перемирия до 11 мая и обмене военнопленными. Пятого мая украинской стороне отправили список с именами 500 военнослужащих ВСУ

« "Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее — может быть, не все 500, может быть, 200, — а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят". Владимир Путин президент России президент России

Новых предложений по этому поводу от Киева пока не поступало, отметил Путин

В то же время иностранные лидеры прибывали на парад, не зная заранее о разрядке ситуации. Тем не менее они проявили мужество и приехали, даже несмотря на угрозу, прозвучавшую до этого из уст Владимира Зеленского , — притом без всякого приглашения.

О встрече с Зеленским

Что же касается возможной встречи с главой киевского режима, глава государства вновь подчеркнул, что от нее не отказывается.

« "Если кто-то предлагает — пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся". Владимир Путин президент России президент России

Организовывать же ее имеет смысл лишь как окончательную точку, а не для каких-либо переговоров. При этом в конфликте, по его словам, "дело идет к завершению".

О "мягком разводе" с Арменией

Затронул президент и планы Еревана присоединиться к Европейскому союзу. По его словам, эта тема требует особого рассмотрения, поскольку именно после того, как подобные намерения озвучил Киев, начался нынешний конфликт.

« "Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это все привело". Владимир Путин президент России президент России

Он подчеркнул, что Армении не стоит откладывать решение вопроса об участии в ЕС или ЕАЭС .

« "На мой взгляд, было бы правильным по отношению к гражданам Армении, к нам как к главному экономическому партнеру определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Это не наше дело, но это было бы вполне логичным". Владимир Путин президент России президент России