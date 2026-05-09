Путин высказался о провокациях Киева и "разводе" с Арменией

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин вышел к представителям СМИ в День Победы, ответив на вопросы журналистов по итогам серии международных встреч. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Об ответе на провокации Киева
Верховный главнокомандующий сообщил, что военные доложат ему, были ли провокации со стороны киевского режима во время празднования. Заявление Минобороны о неминуемом ответе на возможные попытки сорвать торжества он назвал предельно ясным.
"Оно хорошо известно: что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?"
По словам президента, Москва сразу согласилась с предложением Дональда Трампа о продлении перемирия до 11 мая и обмене военнопленными. Пятого мая украинской стороне отправили список с именами 500 военнослужащих ВСУ.
"Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее — может быть, не все 500, может быть, 200, — а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят".
Новых предложений по этому поводу от Киева пока не поступало, отметил Путин.
В то же время иностранные лидеры прибывали на парад, не зная заранее о разрядке ситуации. Тем не менее они проявили мужество и приехали, даже несмотря на угрозу, прозвучавшую до этого из уст Владимира Зеленского, — притом без всякого приглашения.
О встрече с Зеленским
Что же касается возможной встречи с главой киевского режима, глава государства вновь подчеркнул, что от нее не отказывается.
"Если кто-то предлагает — пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся".
Организовывать же ее имеет смысл лишь как окончательную точку, а не для каких-либо переговоров. При этом в конфликте, по его словам, "дело идет к завершению".
О "мягком разводе" с Арменией
Затронул президент и планы Еревана присоединиться к Европейскому союзу. По его словам, эта тема требует особого рассмотрения, поскольку именно после того, как подобные намерения озвучил Киев, начался нынешний конфликт.
"Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это все привело".
Он подчеркнул, что Армении не стоит откладывать решение вопроса об участии в ЕС или ЕАЭС.
"На мой взгляд, было бы правильным по отношению к гражданам Армении, к нам как к главному экономическому партнеру определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Это не наше дело, но это было бы вполне логичным".
Россия же сделает выводы, пойдя, возможно, по пути "интеллигентного и взаимовыгодного развода". Обсудить эту тему Путин предложил на очередном саммите Евразийского экономического союза, напомнив, что Ереван получает значительные преимущества в рамках этого объединения: в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, миграционной сфере и в вопросе таможенных сборов.
