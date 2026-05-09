Путин пообещал удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем делать все для того, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах", - сказал он на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
