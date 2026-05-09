Путин пошутил о сложном маршруте Фицо в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пошутил, что лететь сложным маршрутом в Москву все равно лучше, чем добираться на лошади.
"Но это все равно лучше, чем на машине", - признался Фицо.
"И на лошади", - пошутил Путин.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку словацких властей на перелет в РФ рассматривала и Польша, но польские власти не информировали о своем решении.
