МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад словаков в дело победы над нацизмом.
Премьер Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
"Отмечу, что вклад в Великую Победу внесли и словацкие борцы с немецко-фашистскими войсками. Мы помним события Словацкого национального восстания 29 августа 1944 года", - сказал Путин в ходе встречи.