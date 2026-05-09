МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Словакии сейчас осложнены конфронтационной линией, которая навязывается Евросоюзом и НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Премьер Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
"Мы понимаем, что сейчас они (отношения между РФ и Словакией - ред.) осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой, конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается... нам ЕС и НАТО", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером Словакии.