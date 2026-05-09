Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сложностях в отношениях России и Словакии - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 09.05.2026 (обновлено: 13:53 09.05.2026)
Путин рассказал о сложностях в отношениях России и Словакии

Путин: отношения России и Словакии осложнены действиями ЕС и НАТО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что отношения России и Словакии осложнены конфронтационной линией, которая навязывается Евросоюзом и НАТО.
  • Путин и Фицо планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Словакии сейчас осложнены конфронтационной линией, которая навязывается Евросоюзом и НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Премьер Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
"Мы понимаем, что сейчас они (отношения между РФ и Словакией - ред.) осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой, конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается... нам ЕС и НАТО", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером Словакии.
Президент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Фицо заявил, что обсудит с Путиным серьезные вопросы
Вчера, 13:52
 
РоссияСловакияНАТОВладимир ПутинРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала