Путин обсудил сотрудничество с иностранными лидерами, приехавшими в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин на встрече с премьером Словакии Фицо отметил устойчивую динамику сотрудничества, но обратил внимание на снижение товарооборота из-за ограничений ЕС на закупку энергоносителей у Москвы.

На переговорах с верховным правителем Малайзии выразил надежду на дальнейшей развитие двусторонних отношений.

Говоря с президентом Лаоса, глава государства обратил внимание на позитивную динамику во взаимной торговле и увеличение товарооборота.

Он выразил твердый настрой России на продолжение сотрудничества и развитие партнерства с РС БиГ.

Глава Абхазии поблагодарил российского лидера за развитие авиасообщения.

На встрече с президентом Южной Осетии Путин отметил прогресс в развитии отношений между странами, в том числе рост товарооборота.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, главу Республики Сербской БиГ Синишу Карана, президента Абхазии Бадру Гунбу и главу Южной Осетии Алана Гаглоева.

Словакия

На переговорах с Фицо президент отметил устойчивую динамику сотрудничества между странами.

"Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога", — сказал он.

Вместе с тем товарооборот в последние годы снизился, что связано прежде всего с ограничениями ЕС на закупку энергоносителей у Москвы. По словам президента, сегодняшний визит словацкого премьера поможет понять, как можно восстановить масштабы торговли. Он пообещал, что Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности страны-партнера в энергоресурсах.

Фицо, в свою очередь, отметил, что сферу сотрудничества можно и не ограничивать энергетикой.

"Будем готовы сотрудничать по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес", — подчеркнул Путин

Малайзия

Переговоры с султаном Ибрагимом прошли в формате тет-а-тет. По словам Путина, отношения между странами развиваются хорошо. Россия и Малайзия активно сотрудничают на международной арене, в том числе в ООН , АСЕАН и Организации Исламской конференции.

"В следующему году мы отмечаем юбилей наших дипломатических отношений, за это время многое сделано с обеих сторон", — отметил он.

Президент выразил надежду, что отношения и дальше будут развиваться поступательно. Сейчас государства поддерживают тесные отношения на уровне правительств.

Что же касается торгово-экономических связей, Путин обратил внимание на небольшое снижение объемов товарооборота, однако выразил уверенность, что эту тенденцию вскоре удастся преодолеть.

"Для этого есть все предпосылки", — заверил он.

Верховный правитель Малайзии поблагодарил российского лидера за теплый прием, заявив, что Россия для него как второй дом. Он пригласил Путина посетить страну с визитом в следующем году.

Лаос

На переговорах с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Путин отметил, что двусторонние отношения выстраиваются на основе дружбы и взаимного доверия. Он обратил внимание на позитивную динамику во взаимной торговле.

"По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 годом", — сказал он.

Российский президент указал на то, что в продвижении торгово-экономических связей положительную роль играет работа межправительственной комиссии. Страны активно сотрудничают и на международной арене: после того, как Лаос получил статус партнера по диалогу с ШОС, открылись новые возможности взаимодействия.

Путин также поблагодарил коллегу за приезд в Москву в День Победы.

"Мы ценим, что ваш визит в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока", — добавил он.

Тот, в свою очередь, поздравил президента России с успешным проведением торжественных мероприятий по случаю 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что Лаос настроен на переговоры с российской стороной для расширения сотрудничества.

Республика Сербская Боснии и Герцеговины

Путин заявил, что Россия твердо настроена на продолжение сотрудничества.

"Будем и дальше развивать наше партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях", — сказал он.

Российский лидер напомнил, что у него сложились конструктивное регулярное взаимодействие с бывшим главой республики Милорадом Додиком . По его словам, оценки ситуации на Балканах и в Европе у обеих стран совпадают.

"Сообща выступаем за формирование более справедливого миропорядка, продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", — подчеркнул Путин.

Он выразил намерение и дальше поддерживать плодотворный контакт с новым президентом Синишей Караном. Тот, в свою очередь, назвал Россию главным стратегическим партнером на международной арене.

"Это было, остается, и мы надеемся, что так и останется. Мы будем и дальше создавать более крепкий фундамент для наших отношений", — отметил он.

Свой визит в Москву Каран назвал свидетельством настоящей дружбы.

Абхазия

Путин обратил внимание на положительную динамику в отношениях России и Абхазии за время президентства Бадры Гунбы.

"Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения", — сказал он на встрече.

Так, товарооборот за предыдущий год вырос на 16 процентов.

"Это хороший показатель", — отметил российский президент.

По его словам, межгосударственные отношения развиваются успешно, однако многое еще предстоит сделать.

Гунба же поблагодарил Путина за развитие авиасообщения: по итогам 2025 года аэропорт Сухума принял более 120 тысяч пассажиров.

Российский лидер, со своей стороны, напомнил, что свыше 55 тысяч жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, а 23 из них удостоены звания Героя Советского Союза.

"Хочу поблагодарить вас за участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным", — заключил он.

Южная Осетия

На встрече с президентом республики Путин отметил позитивное развитие отношений между странами. Так, рост товарооборота за прошлый год превысил четверть процента.

Лидеры заключили договор об углублении союзнического взаимодействия. Гаглоев заявил, что горд подписанием документа именно в этот день, и выразил надежду, что он станет началом "воссоединения осетинского народа".

Они также поздравили друг друга с Днем Победы. Путин отметил вклад осетин в разгром фашизма.

"Знаю, что в Южной Осетии День Победы отмечается широко. И неслучайно, потому что осетины приняли самое активное участие во Второй мировой войне, — сказал президент.