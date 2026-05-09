Путин поблагодарил Словакию за бережное отношение к советским памятникам

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия благодарна руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"(Мы - ред.) благодарны руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле", - сказал Путин в ходе встречи с Фицо.