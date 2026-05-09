Путин отметил позицию Фицо по сохранению исторической правды

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо по сохранению исторической правды вызывает уважение, заявил президент России Владимир Путин.
"Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды", - сказал глава государства на встрече с премьер-министром Словакии.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.