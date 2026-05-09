Путин после парада пообщался с ветеранами ВОВ и СВО - РИА Новости, 09.05.2026
11:45 09.05.2026 (обновлено: 12:56 09.05.2026)
Путин после парада пообщался с ветеранами ВОВ и СВО

Путин после парада пообщался с ветераном ВОВ Туруновым и Героем России Рыжовым

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
  • Владимир Путин после парада в честь Дня Победы пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции Туруновым и Рыжовым.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после парада в честь Дня Победы пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции - Светом Туруновым и Леонидом Рыжовым.
"Да, мы несколько слов, так скажем, переговорили - те вопросы, которые были ему (президенту РФ) интересны, мы разговаривали", - сказал Рыжов журналистам, отметив, что разговаривать с президентом очень волнительно.
Отвечая на уточняющий вопрос, о чем был разговор и передавали ли сослуживцы Рыжова какие-то просьбы, он ответил: "О том, о чем говорили, пускай останется секретом. Никаких просьб я, соответственно, не высказывал, потому что не тот формат. Поэтому просто поздравили друг друга с Днем Победы".
Свет Турунов - участник Великой Отечественной войны, адмирал в отставке, родился 25 сентября 1925 года в Ленинграде. В настоящее время член "Клуба адмиралов", активно участвует в общественной работе. Он награжден орденами: Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного знамени (дважды), Красной Звезды, "За службу Родине в вооруженных силах СССР" II и III степени, "Знак почета"; медалями: "За боевые заслуги", "За победу над Германией", другими медалями и памятными знаками.
Леонид Рыжов - Герой Российской Федерации, полковник, слушатель Военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ. Он родился 9 августа 1977 года в городе Козьмодемьянск республики Марий Эл, принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Под его руководством подразделениями 7-й отдельной мотострелковой бригады освобождены населенные пункты Луганской народной республики: Кряковка, Орехово-Донецкое, Путилино, Муратово, Боброво, Капитаново, Осколоновка, Новокраснянка, Булгаковка, Карговка, Голубовка, Боровеньки, Варваровка, Кудряшовка, Пшеничное, Индустриальное, Воеводовка, Щедрищево, Метелкино, Вороново, Боровское, Приволье, Новодружеск.
Совместно с проведенными военными операциями освобождены города Рубежное и Северодонецк, а также один из крупнейших городов ЛНР - Лисичанск с сохранением инфраструктуры города и жилых домов. 7-я отдельная мотострелковая бригада успешно выполнила поставленные задачи по освобождению ЛНР от вооруженных сил Украины.
