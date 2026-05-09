12:07 09.05.2026
Герой России Крашенинников смотрел парад Победы вместе с Путиным

Герой России "Крош" смотрел парад Победы вместе с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России Сергей Крашенинников смотрел парад Победы на Красной площади вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Сергей Крашенинников был удостоен звания Героя России за участие в освобождении Курской области.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Герой России Сергей Крашенинников, участвовавший в освобождении Курской области, смотрел парад Победы на Красной площади на центральной трибуне вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Камчатский боец батальона "Арктический" 40-й бригады морской пехоты Крашенинников с позывным "Крош" был удостоен звания Героя России за участие в освобождении Курской области. Одним из его героических поступков стало командование подразделением, которое заняло восемь укрепленных пунктов и удерживало их 52 дня. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов говорил о нем, что "это совсем молодой, простой и скромный парень, за плечами которого уже есть невероятный подвиг".
РоссияКурская областьКамчатский крайВладимир СолодовДень Победы — 2026
 
 
