Герой России Крашенинников смотрел парад Победы вместе с Путиным

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Герой России Сергей Крашенинников, участвовавший в освобождении Курской области, смотрел парад Победы на Красной площади на центральной трибуне вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Камчатский боец батальона "Арктический" 40-й бригады морской пехоты Крашенинников с позывным "Крош" был удостоен звания Героя России за участие в освобождении Курской области. Одним из его героических поступков стало командование подразделением, которое заняло восемь укрепленных пунктов и удерживало их 52 дня. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов говорил о нем, что "это совсем молодой, простой и скромный парень, за плечами которого уже есть невероятный подвиг".