Путин призвал жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы.
"Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг - не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников", - сказал Путин.
В Москве 9 мая прошел военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Затем в Кремле состоялся торжественный прием для зарубежных гостей.