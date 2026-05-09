Россию и ее партнеров объединяет отношение к общей истории, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, заявил президент РФ Владимир Путин.
День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина победы.
"Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне", - сказал Путин в ходе выступления на торжественном приеме в честь Дня Победы.