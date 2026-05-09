Путин на приеме в Кремле заявил, что рад отмечать 9 мая в кругу друзей

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на приеме для высоких гостей в Кремле заявил, что рад отмечать 9 мая в кругу друзей и партнеров.
В Кремле состоялся торжественный прием для зарубежных гостей в честь Дня Победы.
"Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров", - сказал Путин в ходе выступления на приеме.