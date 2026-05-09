Москва никогда не делила Победу в ВОВ на свою и чужую, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия никогда не делила грандиозную Победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил Владимир Путин.

"Мы чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции. <...> Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне", — сказал он на торжественном приеме в честь Дня Победы.

Президент призвал помешать пересмотру итогов Нюрнбергского трибунала и жестко пресекать все попытки фальсификации событий тех лет.

"Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. На их совести — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей", — подчеркнул он.

Нынешняя архитектура многополярного мира должна опираться на нормы Устава ООН и учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов и их право самим определять свою судьбу, добавил Путин

Торжественный прием в Кремле состоялся сразу после парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.