Москва никогда не делила Победу в ВОВ на свою и чужую, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия никогда не делила грандиозную Победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил Владимир Путин.
"Мы чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции. <...> Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне", — сказал он на торжественном приеме в честь Дня Победы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит прием в Кремле для глав иностранных делегаций в День Победы
Президент призвал помешать пересмотру итогов Нюрнбергского трибунала и жестко пресекать все попытки фальсификации событий тех лет.
"Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. На их совести — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей", — подчеркнул он.
Торжественный прием в Кремле состоялся сразу после парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
Среди других иностранных гостей — президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, председатель Народной скупщины этой страны и глава партии "Союз независимых социал-демократов".