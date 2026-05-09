Москва никогда не делила Победу в ВОВ на свою и чужую, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
11:44 09.05.2026 (обновлено: 14:35 09.05.2026)
Москва никогда не делила Победу в ВОВ на свою и чужую, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия никогда не делила Победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил Путин.
  • Он призвал пресекать попытки фальсификации истории и пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала.
  • Нынешняя архитектура должна опираться на Устав ООН и учитывать право народов самим определять свою судьбу, подчеркнул президент.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия никогда не делила грандиозную Победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил Владимир Путин.
"Мы чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции. <...> Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне", — сказал он на торжественном приеме в честь Дня Победы.
Президент России Владимир Путин проводит прием в Кремле для глав иностранных делегаций в День Победы
Президент призвал помешать пересмотру итогов Нюрнбергского трибунала и жестко пресекать все попытки фальсификации событий тех лет.
"Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. На их совести — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей", — подчеркнул он.
Нынешняя архитектура многополярного мира должна опираться на нормы Устава ООН и учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов и их право самим определять свою судьбу, добавил Путин.
Торжественный прием в Кремле состоялся сразу после парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
Среди других иностранных гостей — президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, председатель Народной скупщины этой страны и глава партии "Союз независимых социал-демократов".
