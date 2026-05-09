Любовь к отечеству является нравственным ориентиром, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что любовь к Отечеству является для народов России нравственным ориентиром.
- Путин подчеркнул, что вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность и любовь к Отечеству ведут людей разных возрастов и национальностей.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Любовь к Отечеству является для народов России нравственным ориентиром, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность и, конечно, любовь к Отечеству. Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром", - сказал Путин на торжественном приеме от имени президента России.
Путин поговорил с Белоусовым после парада
Вчера, 11:10