Путин пообщался с героями СВО в Александровском саду после парада

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с героями СВО рядом с вечным огнем в Александровском саду после парада на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Краткое общение прошло у Могилы Неизвестного солдата после церемонии возложения цветов. Путин поприветствовал рукопожатием всех героев СВО, а затем попросил их собраться вокруг него и побеседовал с военнослужащими.
Среди участников общения был военнослужащий из КНДР. С ним Путин побеседовал отдельно.
Ранее парадный расчет военнослужащих КНДР прошел по брусчатке Красной Площади в честь Дня Победы.