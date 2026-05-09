Путин пообщался с героями СВО в Александровском саду после парада - РИА Новости, 09.05.2026
11:43 09.05.2026 (обновлено: 11:58 09.05.2026)
Путин пообщался с героями СВО в Александровском саду после парада

  • Владимир Путин пообщался с героями СВО в Александровском саду после парада на Красной площади.
  • Среди участников общения был военнослужащий из КНДР, с которым Путин побеседовал отдельно.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с героями СВО рядом с вечным огнем в Александровском саду после парада на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Краткое общение прошло у Могилы Неизвестного солдата после церемонии возложения цветов. Путин поприветствовал рукопожатием всех героев СВО, а затем попросил их собраться вокруг него и побеседовал с военнослужащими.
Среди участников общения был военнослужащий из КНДР. С ним Путин побеседовал отдельно.
Ранее парадный расчет военнослужащих КНДР прошел по брусчатке Красной Площади в честь Дня Победы.
