Ставшая Героем России за подвиг в зоне СВО смотрела парад рядом с Путиным

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ефрейтор Людмила Болилая, которая получила Золотую Звезду Героя России за свой подвиг в зоне спецоперации, стала гостем парада в честь Дня победы на Красной площади в Москве, она сидела на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Минобороны РФ 9 февраля рассказали, что Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Сохранив жизнь военнослужащему, медсестра получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.