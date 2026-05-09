11:42 09.05.2026 (обновлено: 12:58 09.05.2026)
Ставшая Героем России за подвиг в зоне СВО смотрела парад рядом с Путиным

Медсестра мотострелкового подразделения Герой России ефрейтор Людмила Болилая
Медсестра мотострелкового подразделения Герой России ефрейтор Людмила Болилая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ефрейтор Людмила Болилая, получившая звание Героя России за подвиг в зоне спецоперации, была гостьей парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве и сидела на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • В ходе украинского обстрела кассетными боеприпасами Людмила Болилая накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ефрейтор Людмила Болилая, которая получила Золотую Звезду Героя России за свой подвиг в зоне спецоперации, стала гостем парада в честь Дня победы на Красной площади в Москве, она сидела на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Москве 9 мая состоялся военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Минобороны РФ 9 февраля рассказали, что Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Сохранив жизнь военнослужащему, медсестра получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.
