Выступление Путина на параде Победы продлилось чуть больше 8,5 минут

Выступление главы государства в прошлом году, в день 80-летия Победы, длилось 10 минут.

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на параде в честь Дня Победы продлилось чуть больше 8,5 минут, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Путин традиционно в День Победы произнес на Красной площади торжественную речь, которая продолжалась 8,5 минут. После этого началась пешая часть парада.