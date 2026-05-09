Нацисты вероломно напали на СССР, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нацисты вероломно напали на СССР, хотели истребить и поработить его многонациональный народ, заявил президент России Владимир Путин.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
"Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза", - сказал Путин в ходе парада.
