Путин назвал преданность Родине высшей правотой

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Преданность родине - высшая правота, которая способна сплотить миллионы граждан, это доказал подвиг народа СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в субботу.
"Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность родине - это высшая правота, способная сплотить миллионы людей", - сказал глава государства в ходе парада.
Вчера, 10:28