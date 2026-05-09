Путин рассказал о создании современных вооружений в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия на основе боевого опыта создает современные вооружения.
- Президент отметил, что в стране разворачивается массовое производство передовых образцов вооружения.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия на основе боевого опыта создает современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин.
"Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство", - сказал он в ходе своего выступления на параде в честь Дня Победы.
Военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти минуты в Москве.
Судьбу России вершат люди, заявил Путин
Вчера, 10:27