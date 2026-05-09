Судьбу России вершат люди, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что, несмотря на изменения в технике ведения боя, судьбу России вершат люди.
- Президент подчеркнул, что все граждане России, включая бойцов, работников заводов, сельских предприятий, врачей, учителей и представителей других профессий, влияют на судьбу страны.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Как бы ни менялась техника ведения боя, судьбу России вершат люди, все ее граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как бы ни менялась техника и способы ведения боя, неизменным остается главное - судьбу страны завершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России", - сказал российский лидер, выступая на параде в честь Дня Победы.