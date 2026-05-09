Народ СССР спас весь мир от нацизма, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что советский народ спас весь мир от нацизма.
- Путин выступил с речью в ходе парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Именно советский народ спас весь мир от нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений", - сказал Путин в ходе парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы. Президент РФ Владимир Путин традиционно выступает с речью в ходе церемонии.
