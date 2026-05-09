Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для России.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
"Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга - защищать интересы и будущее родины", - сказал Путин.