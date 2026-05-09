Путин поздравил россиян с Днем Победы

Он адресовал его ветеранам, военнослужащим и участникам специальной военной операции.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы.

"Дорогие граждане России , дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры — участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником", — сказал он во время парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент отметил, что забота об отчизне объединяет всю страну, а сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян.

"Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы", — сказал он.

Путин напомнил, что именно народ СССР спас весь мир от нацизма, а русский солдат понес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства Европы

Он добавил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО.

"Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО . И, несмотря на это, наши герои идут вперед", — заявил президент.

Путин подчеркнул, что победа куется и на поле боя, и в тылу.