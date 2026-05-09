Путин поздравил россиян с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы.
"Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры — участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником", — сказал он во время парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент отметил, что забота об отчизне объединяет всю страну, а сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян.
"Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы", — сказал он.
Он добавил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО.
"Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед", — заявил президент.
Путин подчеркнул, что победа куется и на поле боя, и в тылу.
"Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России", — закончил речь президент.
