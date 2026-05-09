Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить "вечным примером беззаветной любви к родине", заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ.
"Поздравляю Вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе", - написал Путин.
Он также пожелал патриарху успехов и всего наилучшего.
8 мая, 13:59