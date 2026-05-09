Путин поговорил с ветеранами ВОВ на параде в Москве
09:59 09.05.2026 (обновлено: 15:24 09.05.2026)
Путин поговорил с ветеранами ВОВ на параде в Москве

Путин поговорил с ветеранами ВОВ на параде в честь Дня Победы в Москве

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны на параде в Москве.
  • Парад на Красной площади был посвящен 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на параде ко Дню Победы в Москве пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Гостями парада стали ветераны войны. По сложившейся традиции они наблюдали за торжественным шествием с центральной трибуны, находясь рядом с президентом России и прибывшими на празднование зарубежными лидерами.
Среди почетных гостей были участники Великой Отечественной войны Нина Михайловна Данилкович, Степан Гаврилович Едыкин, Семен Яковлевич Люлько, Кирилл Александрович Семенов, Константин Сергеевич Федотов.
