Путин поговорил с ветеранами ВОВ на параде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны на параде в Москве.
- Парад на Красной площади был посвящен 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на параде ко Дню Победы в Москве пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Гостями парада стали ветераны войны. По сложившейся традиции они наблюдали за торжественным шествием с центральной трибуны, находясь рядом с президентом России и прибывшими на празднование зарубежными лидерами.
Среди почетных гостей были участники Великой Отечественной войны Нина Михайловна Данилкович, Степан Гаврилович Едыкин, Семен Яковлевич Люлько, Кирилл Александрович Семенов, Константин Сергеевич Федотов.
Мишустин приехал на парад в честь Дня Победы
Вчера, 09:54