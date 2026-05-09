Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2026
08:01 09.05.2026
Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, заявил Песков

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 9 мая будет сложным рабочим днем у Владимира Путина.
  • Путин 9 мая традиционно выступает на Красной площади и возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая будет сложным рабочим днем у российского лидера Владимира Путина.
"У президента каждый день 9 мая – это сложный рабочий день. Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, день гордости со слезами на глазах. Но для него (президента РФ - ред.) это еще и рабочий день", - сказал Песков ИС "Вести".
