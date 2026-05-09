Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 9 мая будет сложным рабочим днем у Владимира Путина.
- Путин 9 мая традиционно выступает на Красной площади и возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая будет сложным рабочим днем у российского лидера Владимира Путина.
Песков рассказал о выступлениях Путина на 9 Мая
Вчера, 07:44
Песков пояснил, что Путин 9 мая традиционно выступает на Красной площади, возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями и участвует в торжественном приеме.
"Это и целый марафон двусторонних встреч, которые затем последуют здесь, в Кремле", - добавил Песков.