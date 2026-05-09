Путин объявил минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде в честь 9 Мая.

Парад проходит на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая объявил минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

"Мы склоняем головы перед павшими в боях. Перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде , в других осажденных городах и поселках. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию", - сказал Путин перед объявлением минуты молчания.

Глава государства отметил, что среди героев, отдавших жизнь за Родину, были дети, матери, отцы и друзья.

"Объявляется минута молчания!" - заключил Путин.